Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey kesimlerinde yerel bahar sağanakları devam ediyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulut hava hakim olacak.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren; Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

🗓18 Mayıs 2021 (Salı)

🌡️ Hava Sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir. pic.twitter.com/1sfKFvy9iK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 18, 2021

BÖLGE BÖLGE SON DURUM



Marmara'da başta Trakya olmak üzere aniden bastıran sağanak geçişleri olacak. Bölgede gök gürültüsü ve dolu ihtimali de var. Hava yağış anında serinleyecek. Edirne 20, Balıkesir 27 derece.



İç Anadolu'da genel olarak hava güneşli olacak. 26-28 derecelerde olan sıcaklık, perşembe günü 30'ları geçecek.



Ege güneşli, lodos orta kuvvetli. Bodrum ve Denizli 32, Afyon 27 derece. Sonraki günler daha sıcak geçecek.



Akdeniz lodosla sıcak ve bunaltıcı, hissedilen sıcaklık 35 dereceye yakın. Güneydoğu da açık, rüzgar hafifliyor. Diyarbakır 33 derece.



Karadeniz'de Bolu, Zonguldak, Karabük, Samsun boyunca gök gürültülü sağanaklar olacak. Bolu 23, Samsun 26, Trabzon 24 derece.



Doğu Anadolu'da Kars tarafında sağanak var. Diğer yerler güneşli, Erzurum 22, Malatya 30 derece.

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