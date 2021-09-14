Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Eylül Salı tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop başta olmak üzere yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

ntv.com.tr 14.09.2021 - 08:03

Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Eylül ayı ortasına gelinmesiyle birlikte yağışlar daha etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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