Hava durumu: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı (12 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Ayın ortasından itibaren etkili olacak aşırı sıcaklıklarla, yurt genelinde bu yazın en sıcak günleri başlayacak.

İstanbul'da 32 derecelerde olan sıcaklık perşembeden sonra 35'lere çıkacak. Ankara 33, İzmir 37 derece, rüzgar sert esiyor. Bursa ve Antalya 33 derece ancak Antalya'da nem yüksek olduğundan hissedilen sıcaklık 37 dereceyi buluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıya göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Meteroloji, artması beklenen sıcaklara karşı uyarı da bulundu.

Yapılan değerlendirme, önümüzdeki bir haftalık süreçte ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI DA VAR



Bununla birlikte; önümüzdeki beş gün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz’de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması da istendi.

Haftalık Hava Durumu

(12 - 18 Temmuz 2021)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri üzerinde, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/f8FKB84rG1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 11, 2021

BÖLGE BÖLGE SON DURUM



Marmara'da poyraz sert esiyor, sahile yakin kesimlerde nem yüksek seviyede devam ediyor. Edirne 37, Sakarya 32 derece. Çarşamba sakarya tarafında yağmur bekleniyor.



İç Anadolu'da yağışsız ve daha sıcak günler başlıyor. Eskişehir 32, Sivas 31 derece.



EGE'DE GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT



Ege'de çarşamba gününden itibaren sıcaklık artacağından, güneş çarpması tehlikesi en yüksek seviyede olacak. Rüzgarlar ise hafiflemiyor, sert esecek. Muğla 36, Denizli 40, Afyon 33 derece.



SICAKLIK 50 DERECEYE VARIYOR



Akdeniz'de İskenderun Körfezi'nde lodos kuvvetli esiyor. Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Bölgede güneşin altı 50 dereceye yakın. Güneydoğu'da rüzgar kuzeyli ve sert Diyarbakır 41 derece, hafta sonu sıcaklık çok daha fazla yükselecek.



Karadeniz kıyıları nemli, sıcaklık 27-29 derecelerde. Sinop, Rize, Artvin boyunca birkaç gün daha yer yer sağanaklar var. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan kesimindeki yağışlar da sürüyor. Erzurum 28, Malatya 37 derece.



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