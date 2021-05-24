Türkiye'de yarın beklenen en yüksek sıcaklık tahmini haritası.

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim değerlerinin üzerinde seyrediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 BÜYÜK KENTTE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Yarın beş büyük kentte, poyrazın sert eseceği İstanbul'da sıcaklığın 27, Ankara 29, Bursa 29, İzmir 35 ve Antalya'daysa 34 derece olması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde sıcak 31 derecelere kadar çıkıyor. Bölgede sert esen poyraz serinlik veriyor. Bölgede perşembe ve cuma günü yine kısım kısım yağış var.



EGE'DE SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞTI

Rüzgarların orta kuvvette estiği Ege Bölgesi'nde sıcaklık 40 derecelere ulaştı.

Bugün bölgede, Bodrum ve Denizli 36, Aydın 40 derece. Öte yandan Afyon ve Denizli tarafında çarşamba ve perşembe yağış geçişi bekleniyor.

İç Anadolu'da da hava güneşli seyrediyor. Konya 28; Sivas, Kayseri tarafında rüzgar kuvvetli sıcaklık 25-26 derece. Perşembe ve cuma yine yerel yağışlar var.

Akdeniz'de hava daha da bunaltıcı olacak. Adana 34, Mersin 28, Isparta 30 derece.



Güneydoğu güneşli, rüzgarlar kuvvetli ve kuzeyden esiyor. Çöl tozu taşınımı kesildi. Gaziantep 32 derece.



Karadeniz'in batısı açık, Bolu 27 derece. Samsun-Rize tarafı daha bulutlu ve serin. Samsun 22, Rize 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari kesiminde süren gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminiyse şu şekilde yer aldı: