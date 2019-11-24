Hava durumu: Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... Yurt genelinde etkisini gösteren sisli ve puslu hava devam ediyor.  Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yarın başlayacak kuvvetli sağanağın bazı yerlerde "şiddetli" ve yer yer "aşırı" yağışa dönüşebileceği aktarıldı. İstanbul'da ise sağanak yağışın Pazartesi ve Salı günü etkili olması bekleniyor.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Antalya'da gök gürültülü sağanağın yarın sabah başlaması, akşam etkisini artırarak sürmesi ve salı günü de devam etmesi bekleniyor. İl genelinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülen sağanağın, Antalya merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Muğla'da yarın sabah başlayacak gök gürültülü sağanağın salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Muğla merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) olması bekleniyor.

Isparta ve Burdur'da da yarın öğlen başlaması öngörülen sağanağın, salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Burdur'un Bucak ve Ağlasun, Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde ise şiddetli yağış (51-100 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Pazartesi günü etkili olacak sağanak yağış beraberinde sel ve fırtınayı da getirebilir

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul yer yer hafif sağanak yağışla karşı karşıya kalacak. Hava sıcaklığının ise 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞIŞ VAR

Hafta boyunca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak yağışın gece saatlerinde etkisinin artması bekleniyor. 

Salı günü ise İstanbul'da gündüz 17 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren 11 dreceye kadar düşecek. Düşen sıcaklıkla birlikte sağanak yağış bekleniyor.

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