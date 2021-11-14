Hava durumu: Meteoroloji'den sis ve don uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda, Kağıthane'nin bazı bölgeleri, Kemerburgaz, Hasdal, Bahçeköy ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.



Trafikte yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerlemeye çalışıyor.



Bununla birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Bugün sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığını kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



SİS VE DON UYARISI



MGM'den yapılan uyarıda yurdun iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiği için zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.



Ayrıca MGM, kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği için de vatandaşları tebirli olması konusunda uyardı.



BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU





MARMARA: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



EDİRNE 13°C



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.



İSTANBUL 15°C



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.



KIRKLARELİ 15°C



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.



KOCAELİ 16°C



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.



EGE: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



A.KARAHİSAR 14°C



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DENİZLİ 20°C



Parçalı bulutlu



İZMİR 22°C



Parçalı bulutlu



MANİSA 20°C



Parçalı bulutlu



AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



ADANA 26°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 23°C



Parçalı ve az bulutlu



HATAY 24°C





Parçalı ve az bulutlu



MERSİN 26°C



Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA 14°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ESKİŞEHİR 13°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



KONYA 14°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



YOZGAT 11°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU 16°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DÜZCE 17°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



KASTAMONU 14°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ZONGULDAK 15°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ARTVİN 17°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu



SAMSUN 16°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu



TOKAT 15°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



TRABZON 16°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM 11°C



Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



KARS 11°C



Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



MALATYA 15°C



Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



VAN 11°C



Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 20°C



Az bulutlu



GAZİANTEP 20°C



Az bulutlu



SİİRT 19°C



Az bulutlu



ŞANLIURFA 23°C



Az bulutlu