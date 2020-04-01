Hava durumu: Meteoroloji'den soğuk ve yağışlı hava uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

1 Nisan 2020- (Çarşamba)

☔️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rFXNQ4JwQw — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 1, 2020

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor)

﻿HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Haftalık Hava Durumu

(1 - 7 Nisan 2020)

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/abkncEzgym — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 31, 2020

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Muş’ta 8, Bitlis ve Hakkâri’de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.