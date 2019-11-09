Hava Durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? (09.11.2019)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

09 Kasım 2019 - (Cumartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/2bJJgPr4gb — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 9, 2019

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul hava sıcaklığı Kasım ayı normallerinin 10 derece üstünde seyrediyor. Hafta boyunca sıcaklıkların 22-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bugün ise İstanbul'da hava 23 derece çoğunlukla güneşli.

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