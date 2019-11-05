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Hava durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla bugün, yarın ve Çarşamba günü için İstanbul'daki hava durumu..

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04.11.2019 - 11:04 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 09:59

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İstanbul'da hafif sağanak bekleniyor

İstanbul'da hafif sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da hava durumu bugün (05.11.2019)  gündüz 22 derece, parçarlı güneşli ve sağanak yağışlı olacak. Hissedilen sıcaklık ise yine 22 derece olacak. Gece hava açık olacak ve sıcaklık ise 16 derecelere kadar düşecek.

Yarın ise (06.11.2019) hava durumu gündüz 24 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 22 derece olacak. Gece sıcaklık 15 derecelere kadar düşecek ve hava parçalı bulutlu olacak.

Perşembe günü (07.11.2019) ise hava durumu gündüz 24 derece, çoğunlukla bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 23 derece olacak. Gece ise sıcaklık 16 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 15 derece olacak. Hava ise çoğunlukla açık olacak.

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