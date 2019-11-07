Hava Durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? (07.11.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da hava durumu bugün (07.11.2019) gündüz 24 derece ve hava parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 22 derece olacak. Gece hava açık olacak ve hissedilen sıcaklık ise 15 derecelere kadar düşecek.



Yarın ise (08.11.2019) hava durumu gündüz 23 derece, çoğunlukla parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 23 derece olacak. Gece sıcaklık 14 derecelere kadar düşecek ve hava açık olacak.



Haftasonu Cumartesi (09.11.2019) ise hava durumu gündüz 22 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 23 derece olacak. Gece ise sıcaklık 15 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 13 derece olacak. Hava ise açık olacak.

Haftasonu Pazar (10.11.2019) ise hava durumu gündüz 22 derece, çoğunlukla güneşi ve hissedilen sıcaklık ise 22 derece olacak. Gece ise sıcaklık 14 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 13 derece olacak. Hava ise açık olacak.

İstanbul Hava Durumu

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