Hava Durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? (15 Kasım 2019)

Bugün (15 Kasım 2019) hava durumu gündüz 19 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 23 derece olacak. Gece sıcaklık 13 derecelere kadar düşecek ve hava açık olacak.



Haftasonu Cumartesi (16 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 22 derece, çoğunlukla güneşli ve hissedilen sıcaklık ise 21 derece olacak. Gece ise sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 11 derece olacak. Hava ise açık olacak.



Haftasonu Pazar (16 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 21 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 22 derece olacak. Gece ise sıcaklık 13 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 12 derece olacak. Hava ise parçalı bulutlu olacak.

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