Hava Durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün ve Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? (22 Kasım 2019)

Bugün (22 Kasım 2019) hava durumu gündüz 17 derece, yağmurlu ve hissedilen sıcaklık ise 14 derece olacak. Gece sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek ve hava sağanak yağışlı olacak.



Haftasonu Cumartesi (23 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 15 derece, yağmurlu ve hissedilen sıcaklık ise 18 derece olacak. Gece ise sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 9 derece olacak. Hava ise parçalı bulutlu olacak.



Haftasonu Pazar (24 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 16 derece, parçalı güneşli ve sağanak yağışlı olacak. Gece ise sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 10 derece olacak. Hava ise parçalı bulutlu olacak.

İstanbul hava durumu

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