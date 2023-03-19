Hava durumu: Meteoroloji'den turuncu kodlu sel uyarısı (Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
5 İLE TURUNCU KODLU UYARI
Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak.
Meteoroloji; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak'a, kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle turuncu kodlu uyarıda bulundu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KOCAELİ 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
🗓19 Mart 2023 (Pazar)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2023
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!
🌡Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde⤵️ pic.twitter.com/7nJjWgOgug
EGE
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.
DENİZLİ 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR 8°C, 17°C
Çok bulutlu.
MUĞLA 5°C, 14°C
Çok bulutlu.
AKDENİZ
Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ANTALYA 11°C, 22°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey vew doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
HATAY 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ 7°C, 15°C
Çok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA 5°C, 6°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SİVAS 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DÜZCE 9°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
KASTAMONU 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
SAMSUN 9°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
TOKAT 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, yarın güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ERZURUM 1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın zamanla yağmurlu.
KARS -1°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu.
MALATYA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 12°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
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DİYARBAKIR 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 6°C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.