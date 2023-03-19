Hava durumu: Meteoroloji'den turuncu kodlu sel uyarısı (Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?)

EGE



Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.



DENİZLİ 6°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.



İZMİR 8°C, 17°C

Çok bulutlu.



MUĞLA 5°C, 14°C

Çok bulutlu.



AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ANTALYA 11°C, 22°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey vew doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.



HATAY 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



K.MARAŞ 7°C, 15°C

Çok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.



ESKİŞEHİR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.



KONYA 5°C, 6°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



SİVAS 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.



DÜZCE 9°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.



KASTAMONU 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.



ZONGULDAK 8°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



AMASYA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.



SAMSUN 9°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



TOKAT 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.



TRABZON 9°C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, yarın güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



ELAZIĞ 7°C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



ERZURUM 1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın zamanla yağmurlu.



KARS -1°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu.



MALATYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN 9°C, 12°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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DİYARBAKIR 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP 6°C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.