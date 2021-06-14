Hava durumu: Meteoroloji'den uyarı: Yaz sağanakları hafta boyunca devam edecek (14 Haziran 2021 Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yaz sağanakları hafta boyunca etkisini gösterecek.

Yağışların bugün, Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Bat Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre metrekareye 51-75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

﻿﻿Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde yer yer altında seyredecek.

Rüzgarın, kuzeybatı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey, güney ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

14-20 HAZİRAN 2021 HAFTALIK HAVA DURUMU

Haftalık Hava Durumu

(14 - 20 Haziran 2021)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KoWWh3RX6h — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 13, 2021

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA NE KADAR SÜRECEK?

