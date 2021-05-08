Hava durumu: Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün İstanbul'da ise parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

08.05.2021 - 10:25

Hava durumu: Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak hava bekleniyor. 

Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji, ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31

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