Hava durumu: Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

08.05.2021 - 10:25
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak hava bekleniyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji, ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
🗓8 Mayıs 2021 (Cumartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 8, 2021
☔Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️ Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gQna3RXGRL
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31