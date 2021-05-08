Hava durumu: Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak hava bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji, ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

🗓8 Mayıs 2021 (Cumartesi)

☔Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️ Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gQna3RXGRL — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 8, 2021

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31



Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24



Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 23



Erzurum: Parçalı bulutlu 22



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31