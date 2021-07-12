Hava durumu: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı (12 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🗓12 Temmuz 2021 (Pazartesi)

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/3stnKeeu0S — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 12, 2021

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 36

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

﻿7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Haftalık Hava Durumu

(12 - 18 Temmuz 2021)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri üzerinde, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/f8FKB84rG1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 11, 2021

VİDEO - AŞIRI SICAKTAN NASIL KORUNURUZ?