İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



11 Ekim 2019 - (Cuma)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pECiIKaAse — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 11, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27



Adana: Parçalı ve az bulutlu 33



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32



Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24



Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32