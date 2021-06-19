Hava durumu: Salı gününe kadar yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31 derece

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 derece

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

MGM tarafından yapıaln 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise yağışların Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(19 - 25 Haziran 2021)

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UX6zliIpv0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 18, 2021

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

İSTANBUL'DA SAĞANAK BİR ANDA BASTIRDI