Hava durumu: Van'da kar yağışı bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniliyor.



23 Şubat 2020 - (Pazar)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/7FXicqBosV — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 23, 2020

VAN'DA HAVA DURUMU (DEPREM BÖLGESİ)

İran'ın Khoy kentinde saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Van'ı yıktı. Son bilgilere göre iki köyde 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini depremde vatandaşlar sokaklara çıktı. Peki Van'da hava durumu nasıl?

Yer yer parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Van'da hissedilen sıcaklık 6 derece civarında. Deprem bölgesinde pazartesi günü yağış beklenmezken salı günü Van'da kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

DETAYLI DEPREM HABERİNE GİT

VAN 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çığ tehlikesi devam ediyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR

Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli rüzgar beklenirken, etkisini öğleden sonra kaybetmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(23- 29 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında tahmin ediliyor. pic.twitter.com/kZFKsE55tO — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 22, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 3-4 gündür devam eden yağışlar bugün ara veriyor. Bölgede çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken hafta başı İstanbul yeniden yağış ile karşılaşacak.

İstanbul'da bugün beklenen sıcaklık ise 10 derece.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 13



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 10



Kocaeli: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 10



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, 10



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 13



Kütahya: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 7



Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 13



Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, 15



Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, 16



Ankara: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 9



Eskişehir: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 9



Bolu: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 9



Düzce: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 14



Kastamonu: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 8



Zonguldak: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 8



Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 9



Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, 8



Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, 9



Malatya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, 11



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu, 12



Gaziantep: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu, 11

