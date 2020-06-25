Hava durumu: Yağışlar bitiyor, sıcak ve nemli hava geliyor

NTV Meteoroloji Editörü Çalışkan, şiddetli yağışların yerini sıcak ve aşırı nemli havaya bırakacağını söyledi.



Önümüzdeki hafta itibariyle Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz'de sıcaklıklar hayatı olumsuz etkileyecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Birkaç kentte görülmesi beklense de şiddetli yağışlar ülkeyi terk ediyor. Yağışlar bitiyor ancak bu kez de hafta sonundan itibaren sıcaklıklarla uğraşmaya başlayacağız'' dedi.

''İSTANBUL'UN EN KÖTÜ HAVA ŞARTI NEMDİR''

Özellikle İstanbul'da nemin çok yükseleceğine işaret eden Dilek Çalışkan, İstanbul için en kötü hava şartının nem olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nde denize yakın kesimlerde etkili olacak nemin rahatsız edeceğini belirten NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''İstanbul'da pazar gününden itibaren rüzgarlar çok sert esecek ama nem de fazla artacak. Bu nemli havanın hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor'' dedi.

Çalışkan İstanbul'da nem konusunda Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Şile kısımlarını da uyararak Karadeniz Bölgesi'nde de nemin artacağını söyledi.

ÇAMAŞIR ASSANIZ KURUMAYACAK

Nemin olumsuzluğunu tarif eden Dilek Çalışkan, ''Nemli havalarda terinizin bir türlü kurumayacağı gibi, çamaşırlarınızı astığınızda günlerce kurumaz, fön çektirseniz tutmaz'' dedi. Ayrıca kalp krizi riskini artacağını ve astım hastalarını olumsuz etkileyeceğini de ekledi.

Nemden Karadeniz'e kıyısı olan kesimler en çok etkilenen yerler olacak.

EGE VE AKDENİZ'DE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Ege ve Akdeniz'de pazar gününden itibaren sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini belirten Dilek Çalışkan, ''Salı, perşembe ve cuma günleri de 40 dereceye dayanacak. Bu yüzden de sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor'' dedi.



Sıcak çarpmasına karşı Çalışkan, hafif yemekler yenmeli, açık renkli ve pamuklu kıyafet giyinmeli şeklinde uyarıda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacağını belirtti.