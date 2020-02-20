Hava durumu: Yağışlı ve serin hava geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun güneydoğu kısımlarında etkili olan yağışlı havanın bugün batı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yurdun batısında yer yer başlayacak yağışlar, Orta Karadeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yut genelinde pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışların genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışlı havanın cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda, cumartesi günü Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra Pazar günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

20 Şubat 2020 - (Perşembe)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rVnNM0ILlE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 20, 2020

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Beklenen hava sıcaklıklarının cuma günü yurdun batı bölgelerinden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(20- 26 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı sistem ile birlikte Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QmcGDXAjCi — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 19, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi başta İstanbul olmak üzere yeni bir yağışlı hava dalgası altına giriyor. İstanbul'da bugün etkili olan yağışlar yarın ve önümüzdeki 2 gün poyrazın etkisi ile hissedilen sıcaklıkları düşürecek.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, 10

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, 11



Kocaeli: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 12



Denizli:Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 14



İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 15



Kütahya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 10

Manisa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 14



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 18



Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, 9



Eskişehir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, 8



Bolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 9



Düzce: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 13

Kastamonu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, 10



Zonguldak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, 10



Amasya: Parçalı ve çok bulutlu,14



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 11



Trabzon: Parçalı bulutlu, 10



Malatya: Parçalı ve bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, 5



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 15



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 16

