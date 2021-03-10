Hava durumu: Yarın kara kışı yaşayacağız (Bugün hava nasıl olacak?)

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Yarın yurt genelinde hava koşulları olumsuz seyredecek.

İstanbul'da hem yağmur hem poyraz kuvvetli olacak. Hissedilen sıcaklık 5 dereceye kadar düşüyor.

Ankara'da önce şiddetli yağmur var ve sıcaklık 12 derece. Ancak akşam kısa süre kar yağabilecek. İzmir'de kuvvetli yağış öğleden sonra hafifleyecek, poyraz üşütüyor, sıcaklık 13 derece.

Bursa sağanak yağmurlu 10, Antalya da gök gürültülü yağmurlu 16 derece.

''HAFTANIN EN OLUMSUZ GÜNÜ''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan; yarını işaret ederek, ''Bu haftanın en olumsuz günü'' dedi ve uyarıda bulundu.

Çalışkan yurt genelinde yarın beklenen hızlı soğuma ve yağışların etkisiyle, ''Biz bir günlüğüne 'Ne oluyor, kara kış mı geliyor diyeceğiz' diyeceğiz'' dedi.

SU BASKINI TEHLİKESİ

Çalışkan, ''Ülkenin çok büyük bölümü yarın yağışlı. İstanbul ve Marmara'da bu gece sağanaklar başlıyor. Yarın Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, İzmir ve Kütahya aralığında yağışlar şiddetli olacak. Bu bölgelerde şiddetli yağışların etkisiyle su baskını tehlikesi de bulunuyor. Yine ülkenin hemen hemen her yerinde şiddetli rüzgarlar bekleniyor'' açıklamasında bulundu.

HIZLI SOĞUMANIN ARDINDAN KAR GELİYOR



Çalışkan, ''İç Anadolu Bölgesi'nde; Ankara, Kayseri gündüz sağanaklar görülse de hava ılık olacak ancak hızlı bir soğumayla akşam saatlerinde yağışlar kara dönecek'' diyerek bu yağışların bölgede çok uzun süre devam etmeyeceğini belirtti.



Yurt genelinde bir gün sürecek yağışlı hava en çok Karadeniz Bölgesi'ni etkileyecek. Çalışkan, ''Bolu, Kastamonu, Bartın'da hatta bazı sahil kesimlerinde akşamn saatlerinde kar yağışı görülebilir. Tüm yaylarlada kar olacak zaman zaman tipi şeklinde yağacak'' dedi.



YAĞIŞLAR ULAŞIMI AKSATABİLİR



Doğu Anadolu'da perşembe ve cuma günü yoğun kar yağışları var. Çalışkan, ''Hem Karadeniz'de ve Doğu'da ulaşım zaman zaman kar yağışları nedeniyle aksayabilir'' uyarısında da bulundu.



HAFTA SONU SICAKLIKLAR TEKRAR ARTACAK



Beklenen yağışlı havanın yurt genelinde bir günlüğüne etkili olacağını ifade eden Çalışkan, hafta sonu havanın tekrar ısınacağını söyledi.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini grafiğini de yayımladı.

Haftalık Hava Durumu

(10 - 16 Mart 2021)

Yarın (Çarşamba) yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak olan hava sıcaklıklarının; Perşembe ve Cuma günleri azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/DaKa2zYQp0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 9, 2021

MARTIN 15'İNE DİKKAT!

Ancak önümüzdeki haftadan itibaren daha uzun sürecek yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışkan, ''Ayın 15'inden sonra da bir hafta süreyle ülkemizde yine yağmurlar var ve havalar soğuk seyredecek'' diyerek mart ayının soğuk seyretmesini beklediklerini ifade etti.

VİDEO| DİLEK ÇALIŞKAN ANLATTI: YARINA DİKKAT!