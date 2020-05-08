Hava durumu: Yeni hafta batıya yazı getiriyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinde sıcaklıklar yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, Akdeniz yeni haftaya güneşle başlayacak.

Sıcaklıkların ise bazı bölgelerde şöyle olması bekleniyor,

- İstanbul'da Pazartesi günü sıcaklığın 24, salı günü ise 25 dereceyi,

- Başta Antalya olmak üzere, Akdeniz sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 26 ila 28 dereceyi,



- İzmir'de sıcaklığı ile 32 dereceyi,

- Ankara'da da hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(8- 14 Mayıs 2020)

Hava sıcaklıklarının Cuma günü doğu bölgelerde azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği, Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/THChZvZ7LD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 7, 2020

Gelecek hafta da sıcaklıkların yurdun batısı dahil olmak üzere mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken İç Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar artacak.