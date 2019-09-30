İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle,

30 Eylül 2019 - (Pazartesi)

Hava sıcaklığı; Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/tFtYMtL0xe — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 30, 2019

Ankara: Az bulutlu ve açık 27



İzmir: Az bulutlu ve açık 31



Adana: Az bulutlu ve açık 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24



Erzurum: Az bulutlu ve açık 23



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU