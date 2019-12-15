Hava durumu: Yurt genelinde yağmur bitiyor, sıcaklıklar artıyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

15 Aralık 2019 - (Pazar)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. pic.twitter.com/n9COjCMZBy — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 15, 2019

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Haftalık Hava Tahmini

(15 - 21 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının artarak Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/TJRX5N6zra — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 14, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün bölgesel olarak etkili olacak yağmurlu hava hafta başı itibari ile bölgeyi terk edecek.

Sıcaklıklar ise hafta genelinde 15- 16 derece civarında olacak.

7 günlük güneşli bir havanın ardından 22 Aralık Pazar günü ile birlikte İstanbul'da 4 günlük şiddetli yağış bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 11



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15



İzmir: Parçalı bulutlu 19



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 21



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 13