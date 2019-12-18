Hava durumu: Yurtta hava bugün nasıl olacak? (18 Aralık 2019)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Güneşli bir havanın hakim olacağı Marmara Ve Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus hadisesi yarın da görülebilir. İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer buz ve donlanma bekleniyorken bugün Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı kötü etkiliyor.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul geneli güneşli bir havaya teslim olurken bugün İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 19 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havalar ne zaman soğuyacak?  soru ise Google'da en çok aranan içeriklerin başında yer alıyor.

Hafta sonu güneşli bir havaya teslim olacak İstanbul, Pazartesi itibariyle yağışlı günler geçirecek.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri etkili olacak sağanak yağış yerini Perşembe günü bulutlu bir havaya bırakacak. 

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ANKARA'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Ankara'da beklenen yoğun sis etkisini göstermeye başladı. Görüş mesafesinin oldukça düşmesi ile ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. Ankara Valiliği ise hava muhalefetine karşı önlem aldıklarını bildirdi.

NTV OLAY YERİNDEN AKTARDI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 9

İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 19

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

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