Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 09:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
10 Mart 2020- (Pazartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 9, 2020
🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/azHWd1HVUe
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 9, 2020
(09 - 15 Mart 2020)
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/sci4dfcaKU
YURT GENELİ HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 17
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23