Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik, Hava Kuvvetlerince harekat icra edildi.
8 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.
Hava harekatıyla 8 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik, Hava Kuvvetlerince harekat icra edildi.