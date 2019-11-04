Hava Harp Okulu darbe davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet

Hava Harp Okulundaki 15 Temmuz darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı.

Sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.

İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci ile Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Davada toplam 8 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

