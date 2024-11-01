Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay istihdam edilmesine ilişkin ilanın yayımlandığını bildirdi. İşte, MSB'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımına ilişkin bilgiler...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar ön başvurularını 10 Kasım 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Milli Savunma Bakanlığının internet sitesindeki duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.



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