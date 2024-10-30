Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak: HKK muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacağını duyurdu. Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.



MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar ön başvurularını 10 Kasım 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.



Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası kullanılacak.