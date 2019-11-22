Hava Kuvvetleri'nde 92 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonları ile iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 ilde operasyon düzenlediği ve şüphelilerden 53'ünü yakaladığı aktarıldı.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

