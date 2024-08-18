Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Hava kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak organ nakli için Bursa'dan havalandı. Bir hastaya nakledilmek üzere alınan kalp grefti Ankara'ya ulaştırıldı.

Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla 'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere 'ya ulaştırıldı.

Milli Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçakla acil bekleyen bir vatandaşımız için Bursa'dan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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