Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.

Milli Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Bursa'dan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.