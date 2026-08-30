Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek ilk HÜRJET uçtu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET , yer ve taksi testlerinin tamamlanmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye ’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in teslimata yönelik ilk uçağı, son montaj hattı faaliyetlerinin ardından uçuşa hazır hale getirildi.

Yer ve taksi testlerini başarıyla tamamlayan HÜRJET, ilk prototipin eşliğinde havalandı. Uçak, 18 dakika süren uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET’in ilk uçuşu, Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilmiş oldu.



Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor." dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Görgün, "Bu gururda emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İLK AŞAMADA 6 HÜRJET ÜRETİLECEK

2017 yılında başlatılan HÜRJET programında, 25 Nisan 2023’te gerçekleştirilen ilk uçuşla kritik bir eşik geride bırakıldı. Üretilen iki prototiple sürdürülen test faaliyetleri kapsamında ses üstü hızlara ulaşan HÜRJET, süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.

Program çerçevesinde ilk aşamada 6 HÜRJET’in üretilmesi planlanırken, iki prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Teslimat konfigürasyonundaki uçakların üretim ve montaj çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.