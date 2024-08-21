Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 4 ila 5 derecek düşecek ve hafta sonu yurdun iç kesimlerde sağanak etkili olacak.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını söyledi.

Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kısımlarıyla Ardahan, Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak hafta sonunda iç kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların 4-5 derece inmesini bekliyoruz."

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İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının 31 ila 34 derece arasında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da yarın ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini anlatan Macit, "Hava sıcaklıkları 31-32 derece civarında olacak." dedi.

İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Macit, sıcaklıkların 36 ila 37 derece civarında olacağını aktardı.

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