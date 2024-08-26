Hava patlaması nedir, neden olur? Kemerde meydana gelen meteorolojik olay sonrası gündemde

Hava patlaması, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir anda meydana gelen fırtına sonrasında vatandaşlar tarafından merak edildi. Tornado benzeri hasarlar yaratabilen hava patlamaları, mikro burst olarak da adlandırılmaktadır. Peki, hava patlaması nedir, neden olur?

Hava patlaması nedir, neden olur? Kemerde meydana gelen meteorolojik olay sonrası gündemde

Hava patlaması, oraj veya sağanaktan kaynaklanan kuvvetli ve aşağıya doğru olan lokal hava hareketine denmektedir.

Serin veya soğuk havanın dışarıya doğru gerçekleşen bu patlaması, yer ve yere yakın seviyelerde kuvvetli rüzgarla beraber hasar yaratır.

Bazen bu hasarların boyutu tornado hasarına benzer. Mikro burst olarak da isimlendirilir.

Hava patlaması nedir, neden olur? Kemerde meydana gelen meteorolojik olay sonrası gündemde - 1

KEMER'DE HAVA PATLAMASI

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

Olay anı, Deniz Caddesi’ndeki bir otelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer aldı.

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