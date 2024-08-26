Hava patlaması nedir, neden olur? Kemerde meydana gelen meteorolojik olay sonrası gündemde

Hava patlaması, oraj veya sağanaktan kaynaklanan kuvvetli ve aşağıya doğru olan lokal hava hareketine denmektedir.



Serin veya soğuk havanın dışarıya doğru gerçekleşen bu patlaması, yer ve yere yakın seviyelerde kuvvetli rüzgarla beraber hasar yaratır.



Bazen bu hasarların boyutu tornado hasarına benzer. Mikro burst olarak da isimlendirilir.

