Hava sıcaklığı 3 derece daha artacak

Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün 1 ila 3 derece artacak hava sıcaklıkları, salıdan itibaren batı illerinden başlayarak az da olsa düşecek.

Hava sıcaklığı 3 derece daha artacak

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre geride kalan hafta rekor kıran bugün ve yarın da yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yangın bölgelerinde rüzgarların bir nebze hafifleyeceği de tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı 3 derece daha artacak - 1

Bazı merkezlerde bugün için beklenen shava sıcaklıkları şöyle:

- Balıkesir 41 derece.

- Edirne 40 derece.

- İstanbul 33 derece.

- Denizli 44 derece.

- İzmir 39 derece.

- Manisa 44 derece.

- Adana 38 derece.

- Antalya 34 derece.

- Ankara 38 derece.

- Sinop 35 derece.

- Samsun 31 derece.

- Erzurum 33 derece.

- Malatya 42 derece.

- Dİyarbakır 44 derece.

- Gaziantep 42 derece.

- Siirt 43 derece.

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