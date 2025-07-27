Hava sıcaklığı 3 derece daha artacak
Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün 1 ila 3 derece artacak hava sıcaklıkları, salıdan itibaren batı illerinden başlayarak az da olsa düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre geride kalan hafta rekor kıran sıcak hava bugün ve yarın da yurt genelinde etkisini sürdürecek.
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Yangın bölgelerinde rüzgarların bir nebze hafifleyeceği de tahmin ediliyor.
Bazı merkezlerde bugün için beklenen shava sıcaklıkları şöyle:
- Balıkesir 41 derece.
- Edirne 40 derece.
- İstanbul 33 derece.
- Denizli 44 derece.
- İzmir 39 derece.
- Manisa 44 derece.
- Adana 38 derece.
- Antalya 34 derece.
- Ankara 38 derece.
- Sinop 35 derece.
- Samsun 31 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Malatya 42 derece.
- Dİyarbakır 44 derece.
- Gaziantep 42 derece.
- Siirt 43 derece.
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