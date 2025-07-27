Hava sıcaklığı 3 derece daha artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre geride kalan hafta rekor kıran sıcak hava bugün ve yarın da yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.



Yangın bölgelerinde rüzgarların bir nebze hafifleyeceği de tahmin ediliyor.



