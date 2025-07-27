Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulacak

Erzincan kent merkezinde ise hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı öngörülüyor.

Hissedilir sıcaklık artışının gözlendiği bölgede, bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkarak Erzincan’da 39 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bayburt’ta 32, Erzurum’da 34, Ardahan’da ise 33 derece sıcaklığın olması bekleniyor.



Yüksek sıcaklıkların etkisinin 2 Ağustos 2025 tarihinden itibaren azalması öngörülürken, meteoroloji yetkilileri özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Güneş çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulandı.