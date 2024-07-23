Hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığı İzmir'de de etkisini gösterdi.

İzmir'de mevsim normallerinin üzerine çıkarak, gölgede 39 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarının boş kaldı.

GÖLGEDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR



Kavurucu sıcakta dışarı çıkmak zorunda olanlar, ağaç altlarında ve gölgede kalan yerlerde oturarak serinlemeye çalıştı.

İl merkezlerinde görülecek en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 39, Aydın'da 42, Çanakkale'de 35, Balıkesir'de 35, Manisa'da 42, Uşak 39, Denizli 42, Muğla 39 derece olacağı bildirildi.



Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.