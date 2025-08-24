Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı, süs havuzuna koştular

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girdi.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan Nasif Enginses, havanın sıcak olduğunu, herkesin yüzmeye geldiğini belirterek, "Su soğuk, onun için geliyoruz." dedi.