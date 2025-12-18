Hava sıcaklığı artıyor, hafta sonu sağanak geliyor
18.12.2025 07:32
Son Güncelleme: 18.12.2025 07:34
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç ve doğu kesimlerinde don ve buzlanma beklenirken hafta sonundan itibaren batı illerine sağanak yağış geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, özellikle gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
Hafta sonu ise Muğla'da başlayacak sağanak yağışlar yurdun batı kesimlerini etkisi altına alacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 12 derece.
- İstanbul 13 derece.
- Denizli 16 derece.
- İzmir 17 derece.
- Adana 18 derece.
- Ankara 9 derece.
- Samsun 15 derece.
- Malatya 10 derece.
- Erzurum 6 derece.
- Diyarbakır 14 derece.
- Gaziantep 17 derece.