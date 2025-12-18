Hava sıcaklığı artıyor, hafta sonu sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, özellikle gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Hafta sonu ise Muğla'da başlayacak sağanak yağışlar yurdun batı kesimlerini etkisi altına alacak.