Hava sıcaklığı arttı! Klima bile çözüm olmadı

Zonguldak’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığı arttı! Klima bile çözüm olmadı

’ta hava sıcaklığının 27 dereceye göstermesi hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara ve dükkanlara sığındı.Öte yandan bazı dükkanlarda ise klima bile çözüm olmadı.

Orhan Hamarat, “Hava sıcaklığı etkiliyor. Bu sene çok sıcak oldu. Bir iki gün serin olunca serinliği bile özlemişiz. Geçmiş yıllara göre bu sene aşırı sıcak. Valla Antalya, İzmir ve Şanlıurfa’da yaşayanlara Allah kolaylık versin. Zonguldak halkı bu sıcağa alışkın değil. Klima yetmiyor. Vantilatör yermiyor. Soğuk su bile yetmiyor”dedi.

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