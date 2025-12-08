Hava sıcaklığı düştü, yoğun ilgi görmeye başladı. Tezgahta hamsi bereketi
08.12.2025 13:12
İHA
Afyonkarahisar'da hava sıcaklığının düşmesiyle balık tezgahlarının müşterileri arttı. Alıcılar tezgahlarda en yoğun ilgiyi hamsiye gösterdi.
Şuhut ilçesindeki balık pazarlarında, hamsilerin alıcıları tezgahları bereketlendiriyor. Tezgahlardaki hamsiler, vatandaşların ilgisini çekerken fiyatları da 150 TL ve 300 TL arasında değişiyor.
Balık satıcıları soğuk havaların gelmesiyle birlikte balık çeşitlerinde artış yaşandığını ve Karadeniz'den gelen hamsinin Şuhut halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Satıcılar, hamsinin hem lezzetli hem de yüksek besin değerine sahip olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara balık tüketimini artırma çağrısında bulundu.
Şuhut kapalı pazar yerinde haftanın belirli günlerinde taze balık satışının devam edeceği, özellikle hafta sonlarında yoğun talep nedeniyle hamsinin kısa sürede tükendiği bildirildi.