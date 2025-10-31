Hava sıcaklığı gece eksi 10 dereceye düştü, kırağı oluştu

Soğuk havanın dün gece etkisini artırdığı Ardahan'da kırağı etkili oldu. Kura Nehri kıyısında bitkiler, ağaç dalları, park ve bahçeler beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar soğuk hava nedeniyle hareket edip ilerlemekte güçlük çekti.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gece Ardahan'ın ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:



Damal eksi 8,6, Göle eksi 9,1, Hanak eksi 8,5, Posof eksi 3,5, Çıldır eksi 9,1.