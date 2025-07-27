Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Aşırı sıcaklardan özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların olumsuz etkilenebileceği ifade edilerek, bu gruptaki kişilerin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları istendi.



Açıklamada ayrıca, Meteorolojik Uyarı Sistemi (MEUS) verilerine göre orman yangını riskinin yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Vatandaşların bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiği vurgulanırken, muhtemel risklere karşı ilgili kurumların da bilgilendirildiği belirtildi.