Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 19 - 25 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.



Denizli’de 42 derece, Afyonkarahisar’da 37 derece ve Uşakta 38 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkması öngörülüyor. Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.