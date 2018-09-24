Kışlıkları hazırlamanın vakti geldi.



Sezonun ilk soğuk hava dalgası Romanya üzerinden bu gece giriş yapacak.



Bugün tüm Türkiye'de yaz havası var ancak yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık 10-15 derece arasında azalacak. Çarşamba ülke genelinde fırtına bekleniyor. Soğuklardan en fazla kuzey kesimler etkilenirken, güneyde ise yarın sıcaklık hala yüksek değerlerde olacak.



Ülkede soğuk hava 3 gün kalacak, hafta sonu rüzgarların hafiflemesiyle sıcaklık yeniden artmaya başlayacak.



İstanbul'da bu gece hava kışa dönüyor, gece gök gürültülü sağanak yağmur gelecek. Yarın kalın giyinilmeli, kuvvetli poyrazla sıcaklık 15 derece hissedilecek, salı günü sıcaklık 12 dereceye inebilir.

ANKARA'DA HAFİF YAĞMUR

Ankara yarın 10 derece serinliyor, hafif yağmur var, hissedilen sıcaklık 17 derece



İzmir ve tüm Ege Bölgesi'nde rüzgar yarın çok kuvvetli, çarşamba ise Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor, poyrazın hızı saatte 70 km'ye kadar çıkacak. İzmir yarın 23, çarşamba 20 derece.



Karadeniz'de yarın öncelikle Bolu, Kastamonu tarafı soğuyor, yağmurla birlikte sıcaklık 16 dereceye inecek, çarşamba ise tüm bölge soğuklardan etkilenecek, Samsun'da sıcaklık 15 dereceye düşecek



Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise soğumadan fazla etkilenmeyecek, diyarbakır 34 derece.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR