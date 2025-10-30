Hava sıcaklıkları aniden düştü, kar sürpriz yaptı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerde hava sıcaklıkları aniden düştü. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına geriledi.
Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'nun birçok kentinde, dün sağanak etkili oldu.
Kent merkezlerinde aralıklarla yağmur sürerken, yüksek kesimlerde yağış yerini kara bıraktı.
3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nda yoğun kar ve tipi etkili olurken, Palandöken'e çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı.
Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklıklarının düştüğü kent merkezinde sürücüler, araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.
HAVA SICAKLIĞI ANİDEN DÜŞTÜ
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, dün gece en düşük sıcaklık eksi 4,4 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.
Diğer yerleşim noktalarında da en düşük sıcaklıklar şöyle:
"Ardahan: -0,4, Damal -3,6, Göle -4,4, Hanak -3,5, Posof -1,8, Çıldır -2,9
Ağrı: -0,1, Patnos -0,9, Taşlıçay -0,6
Erzincan Otlukbeli -0,6, Refahiye -1,2, Tercan 0
Erzurum: Aziziye -1,9, Aşkale -1,3, Horasan 0,6, Hınıs -1,2, Karayazı -1,5, Karaçoban -1,9, Köprüköy -0,6, Tekman -2,9, Yakutiye -2,3, Çat -0,4, Şenkaya -0,6
Kars: -2,4, Akyaka -1,3, Sarıkamış -3, Selim -3,1,
Muş Bulanık -0,2, Malazgirt 0,1, Varto -0,6."
