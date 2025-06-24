Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi.

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak - 1

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak - 2

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak - 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak - 4

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...