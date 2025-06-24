Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava sıcaklıkları şöyle:



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık