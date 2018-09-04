Sonbahar yağmurları eylül ayıyla birlikte başlıyor.



Sezonun ilk serin ve yağışlı hava dalgası yarın Trakya'dan giriş yapacak. Perşembe ve cuma günleri ülkede şiddetli yağmurlar beklenirken, hava sıcaklığı 5 ila 7 derece düşecek.

İstanbul'da yağmur çarşamba akşamı başlayacak. Yarın gece gök gürültülü kuvvetli yağmur bekleniyor. Yağmurun başlamasıyla hava serinleyecek.



İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü 6 derece birden düşerek 24 dereceye inecek.

Sıcaklığın hala çok yüksek seyrettiği Ege geneli, İzmir ve Bodrum’da perşembe ve cuma günleri hissedilen sıcaklık 35 dereceden 25-26 dereceye inecek.

Bu arada, yağışların bazı kentlerde çok kuvvetli olması bekleniyor.



Perşembe günü Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat ve Ordu’da sele neden olabilir. Özellikle Ordu’daki sel riski oldukça yüksek.

Haftalardır yağış olmayan Güneydoğu ve Malatya çevrelerinde de cuma günü yağmur bekleniyor.



Antalya ve Akdeniz Bölgesi de perşembe günü serin ve yağışlı havadan etkilenecek.



Ankara'da çarşamba akşam üzeri yerel sağanak, Perşembe günü ise aralıklı yağmur olacak.